آخر تطورات فيروس كورونا في الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 10:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 44145 حالة منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 300 حالة.

وأوضحت أن 755 حالة من المصابين بالمستشفيات تعافت من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30996.

وفي الأردن تم تسجيل 7 إصابات جديدة جميعها لقادمين من الخارج توزعت على حالة الأردني عائد من إحدى دول الجوار ضمن رحلات من تقطعت بهم السبل، و6 حالات لسائقي شاحنات على الحدود البرية، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1008.

وفي آخر تحديث أبان تقرير للإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية عن تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا ووفاة تسع عشرة حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء مئة وعشرين.

وأكد التقرير أن مجمل تراكمي حالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ ثمانية آلاف وثلاث مئة وست عشرة ليصبح إجمالي حالات الوفاة خمس مئة وست، وسجلت حالات الشفاء الكلية ثلاثة آلاف وستا وثمانين حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تماثل 118 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه هذه الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

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وأعلن وزير الصحة الفلسطيني عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة نابلس، لمخالطين لمرضى سابقين، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 65 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 860 إصابة، بينها 263 إصابة نشطة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,974 حالة. كما أعلنت أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة بلغ 3,317 فحصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 678 حالة مصابة بكورونا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 30190. وقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 604 حالات.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة بكورونا إلى 1510، مشيرة إلى أن الإصابات هي 10 في صفوف المقيمين من بينها 6 من المخالطين و5 إصابات من الوافدين هم من السعودية ومن المملكة المتحدة وغينيا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 19 في تفوح بمحافظة الخليل، و18 في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة.

كما أعلنت عن 22 حالة تعافٍ، 11 منها في محافظة قلقيلية و11 في قطاع غزة.