وزير الصحة الإسباني: الذين سيصلون إلى البلد سيخضعون لـ3 فحوصات أولية

قال سلفادور إيلا، وزير الصحة الإسباني اليوم الجمعة، إن جميع المسافرين الذين سيصلون إلى إسبانيا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيخضعون لثلاث فحوصات أولية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

وأكد سلفادور إيلا، خلال ندوة صحفية، أنه يتعين على المسافرين القادمين إلى إسبانيا ملئ وثيقة تتضمن بيانات الموقع الذي قدموا منه وكذا المعلومات الشخصية والخاصة المرتبطة بفيروس (كوفيد ـ 19).

وأضاف وزير الصحة، أنه إضافة إلى هذه البيانات والمعلومات، سيتعين عليهم الخضوع لقياس درجة الحرارة والمراقبة البصرية، مشيرا إلى أنه إذا كان لدى المسافر أعراض مشكوك فيها، “فسيتم تقييم وضعه الصحي من طرف الأطباء”.

وأكد سلفادور إيلا، أنه سيكون هناك عدد كافي من المهنيين لإخضاع جميع المسافرين الذين يصلون إلى البلاد، للفحوصات الأساسية الثلاثة، لكنه استبعد إجراء اختبارات (بي سي إر) بشكل مكثف على هؤلاء.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت عن فتح حدودها مع البلدان المشكلة لفضاء (شنغن) ابتداء من يوم 21 يونيو، باستثناء البرتغال، التي طلبت إرجاء فتح الحدود حتى الفاتح من شهر يوليوز .