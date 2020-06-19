ابنة رئيس غرفة فلاحية مرشحة لعضوية البرلمان.. سيصبح في أسرتها 3 برلمانيين

شهورا قليلة بعد فوزها مرشحة وحيدة في انتخابات جزئية لعضوية الغرفة الفلاحية بجهة مراكش ـ آسفي؛ دخلت فاطمة الزهراء بنطالب، ابنة الحبيب بنطالب، المستشار البرلماني ورئيس مجلس الغرفة نفسها، أمس الخميس، مجددا، غمار انتخابات جزئية للفوز، هذه المرّة، بمقعد ذي وزن سياسي أكبر، ويتعلق الأمر باقتراع انتخابي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، الذي صوّتت فيه هيئة ناخبة من ممثلي الغرف الفلاحية لجهات: مراكش ـ آسفي، ودرعة ـ تافيلالت، وسوس ـ ماسة، وهي الانتخابات الجزئية التي حظيت فيها مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة بدعم حزب الاستقلال، الذي أصدرت منسقيته الجهوية بجهة سوس ـ ماسة، برئاسة عبد الصمد قيوح، الوزير السابق للصناعة التقليدية، بيانا دعت فيه الناخبين الاستقلاليين “الكبار” إلى التصويت على المرشحة الشابة لحزب “الجرّار”، التي لا يتجاوز عمرها 25 سنة، في مقابل دعوة الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، منتخبات ومنتخبي الحزب بمختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة وجدة أنكاد وأقاليم: فكَيكَ، بركان، الناظور، الدريوش، تاوريرت، جرادة، وجرسيف، إلى التصويت لفائدة مرشـح حزب الاستقلال، أحمد الجيلالي، في انتخابات جزئية جرت خلال اليوم نفسه.

التنسيق بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لم يكن سوى الحلقة الأخيرة من الإعداد لهذه “المعركة الانتخابية”؛ أما تعبيد الطريق لابنته الصغرى من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، لتُضاف إلى “العائلة البرلمانية”، التي تضم أمّها النائبة البرلمانية ووالدها المستشار البرلماني، فقد بدأه الحبيب بنطالب، القيادي النافذ في “البام”، مبكرا، ومباشرة بعد وفاة المستشارة البرلمانية، فاطمة آيت موسى، بتاريخ 7 أكتوبر 2019، والتي كانت عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ـ ماسة، و حصلت على مقعد بمجلس المستشارين بتاريخ 2 أكتوبر من 2015، عن ممثلي الغرف الفلاحية لجهات: مراكش ـ آسفي، درعة ـ تافيلالت، وسوس ـ ماسة، بعدما دخلت وصيفة للحبيب بنطالب نفسه في لائحة “البام”.

وبعد مرور أقل من شهرين على هذه الوفاة، تم الإعلان عن انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالغرفة الفلاحية بجهة مراكش ـ آسفي، إثر وفاة الراضي آيت عياد، عضو مجلس الغرفة عينها، والمستشار بجماعة “ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، بإحدى المصحات الخاصة بمراكش إثر مرض مزمن، وشكل هذا الإعلان منعطفا حاسما في بروز اسم جديد في هذه “العائلة السياسية”، فقد تلقفه بنطالب كما لو أنه هدية من السماء، إذ تدخّل بكل ثقله السياسي من أجل أن تخوض ابنته الصغرى، فاطمة الزهراء، بتاريخ 5 دجنبر الفارط، غمار الانتخابيات الجزئية كمرشحة وحيدة لعضوية الغرفة الفلاحية عن قيادة “ثلاث نيعقوب”، التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مراكش، مسقط رأسها ومقر إقامتها، وهو المقعد الذي ضمن لها حق المشاركة في الانتخابات الجزئية لعضوية مجلس المستشارين التي جرت أمس الخميس.

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ولم يكن بنطالب عرّابا سياسيا لابنته فقط، إذ دفع، قبل ذلك، بزوجته، جميلة عفيف، لدخول غمار السياسة، وهي أستاذة التعليم التأهيلي لا تتحدث إلا نادرا وبصوت خفيض لا يكاد يسمعه حتى الجالسون بالقرب منها، وساندها بقوة لتفوز برئاسة مجلس عمالة مراكش لولايتين متتاليتين، وللظفر بمقعد نيابي بدائرة جليز ـ النخيل، لولايتين تشريعيتين متتابعتين، كما دفع بابنه، محمد المهدي بنطالب، للترشح لعضوية الغرفة الفلاحية بقيادة “أكَفاي”، ضواحي مراكش، بينما ترشح الحبيب بنطالب، المزداد في حي “سيدي يوسف بنعلي” بمراكش، في قيادة “رأس العين” بإقليم الرحامنة، قبل أن يفوز برئاسة الغرفة الفلاحية، للمرة الثانية على التوالي، ويدخل من بوابتها إلى الغرفة البرلمانية الثانية.

وسبق للحبيب بنطالب أن تنقل بين عدة أحزاب، ولكنه لم يتمتع بالنفوذ والقوة في جميع الهيئات السياسية السابقة التي كان ينتمي إليها مثلما يحظى به داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فلقد كان مقرّبا من الأمين العام الأسبق للحزب، إلياس العماري، الذي دافع عن بنطالب، أمينه الإقليمي بمراكش، في أحد المؤتمرات الإقليمية السابقة، ضد ما اعتبره “هجوما تعرّض له بسبب ملف تعاونية “الحليب الجيد” التي كان يديرها، وكانت تعتبر ثاني أكبر تعاونية فلاحية في المغرب، قبل أن تعلن إفلاسها ويتم تفويتها إلى شركة خاصة.

هذا وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية تساءلت عن مآل الشكاية التي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت بها أمام الوكيل العام بمراكش، لما تعتبره “جرائم رشوة واستغلال نفوذ وتبديد أموال عامة واغتناء غير مشروع شهدته تعاونية الحليب الجيد المفلسة”، مطالبة بالتدخل من أجل إنهاء البحث التمهيدي، الذي شرعت في إنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 26 يوليوز من سنة 2012..