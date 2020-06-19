حقوقيون: شبهات فساد في جمعية للقصور الكلوي في إقليم الفقيه بنصالح

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، إقليم الفقيه بنصالح، بفتح تحقيق عاجل في شبهة اختلالات مادية، وتدبيرية، وقانوينة من طرف بعض مسيري جمعية للقصور الكلوي في سوق السبت.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنها توصلت بشكاية، وطلب مؤازرة من طرف أحد المواطنين ما دفعها إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سوق السبت، من أجل فتج تحقيق، ومتابعة المتورطين في مجموعة من الاختلالات، منها سحب مبلغ مليون سنتيم من الحساب البنكي بطريقة تتعارض مع الاتفاقيات، والقاوانين، حسب البلاغ نفسه.

وأضاف البلاغ ذاته أن الجمعية فوجئت بحفظ الشكاية المقدمة، ومتابعة المواطن، الذي فضح الفساد، ما أثار استياء أعضاء الجمعية من أن تكون مقدمة للافلات من العقاب، وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجميعة من رئيس النيابة العامة في الرباط بفتح بحث قضائي بواسطة الفرقة الوطنية، والجهوية للشرطة القضائية بشأن الشكايات، والوشايات المتعلقة بجرائم الأموال، وحماية الشهود، والمبلغين عن جرائم الفساد عوض متابعتهم.