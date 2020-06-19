كورونا.. منظمة الصحة العالمية: رفع الحجر الصحي سيدخل العالم “في مرحلة خطيرة”

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن رفع الحجر الصحي، سيدخل العالم في “مرحلة خطيرة”.

وحذر المدير العام للمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، من أن “الفيروس يواصل الانتشار بسرعة، ويبقى مميتا وأغلب الناس عرضة له”، مشيرا إلى أن أجهزة المنظمة سجلت الخميس أكثر من 150 ألف إصابة في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء.

وأحصي أكثر من نصف الإصابات الجديدة في القارة الأميركية، لكن الفيروس ينتشر أيضا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وتم الجمعة تجاوز عتبة 450 ألف وفاة في أنحاء العالم، وفق احصائيات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس، لكن الخبراء يقدرون أن الأعداد أعلى من ذلك بكثير.

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وأقر غبريسوس، أنه “من الواضح أن كثيرا من الناس سئموا ملازمة بيوتهم، ترغب الدول في فتح مجتمعاتها واقتصاداتها”، لكن حذ ر أن إنهاء تدابير الحجر أو القيود المفروضة على الحركة “يدخل العالم في مرحلة جديدة وخطيرة”.

ولمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن الوباء، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة عبر الانترنت، لكنهم لم يتخذوا أي قرار، واتفقوا على الالتقاء مجددا في اجتماع يحضرونه شخصيا ببروكسل منتصف يوليوز لإيجاد اتفاق حول خطة إنعاش ضخمة.

وسيشكل الاتفاق بشأن خطة الإنعاش بقيمة 750 مليار يورو المخصصة لإخراج القارة العجوز من ركود تاريخي، مرحلة مهمة في البناء الأوروبي، لأن هذا المبلغ سيكون للمرة الأولى قرض باسم الاتحاد الأوروبي في الأسواق، ما يكسر الصمت الذي يخي م حول موضوع دين أوروبي مشترك.