مفاجأة: صفقة لاوتارو إلى برشلونة مهددة بالفشل!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن صفقة انتقال الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، من إنتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة الإسباني، في طريقها للفشل.

وارتبط اسم لاوتارو (22 عامًا) على مدار الأشهر الماضية بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن يبدو أن الصفقة في طريقها إلى الفشل.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة غير قادر على زيادة عرضه المالي لضم لاوتارو، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

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وبما أن إنتر ميلان لن يخفض مطالبه المالية، فإن الصفقة قد تنتهي بالفشل، ولن ينضم لاوتارو إلى برشلونة.

في الوقت ذاته، يرغب الإنتر في استغلال الأمر؛ من أجل التجديد للاوتارو براتب أكبر مما يتقاضاه حاليًا، وإبقائه داخل صفوف النيراتزوري.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يرغب في دفع رقم معين مع تضمين أحد لاعبيه ضمن الصفقة، وعلى ما يبدو فإن الإنتر اعترض على القيمة المالية المعروضة.