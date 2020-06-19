انخفاض أسعار النفظ إثر مخاوف انتشار "كورونا" بموجة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت أسعار النفط اليوم، الجمعة، بشكل ملحوظ بعد ارتفاعها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.

واقتفى خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، إريك روزنجرين، إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأمريكي. ومما فاقم المخاوف، أعلنت "أبل" أنها ستغلق مجددا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس.

ومساء، ارتفع خام برنت عشر سنتات إلى 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة. وزاد الخام الأميركي 29 سنتا إلى 39.15 دولار بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولار.

جاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وكازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لـ"أوبك+" يوم الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، قد ترتفع في تموز/ يوليو.

وبلغت مخزونات الخام الأميرية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت.