النقب: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 43 عاما، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب مدخل بلدة شقيب السلام في النقب، مساء اليوم الجمعة.
وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسده.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.
ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا حول إصابة شخصين بجريمة إطلاق نار، وبدورها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.
هذا، ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجريمة.
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