شفاعمرو: إصابة خطيرة لشابة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها من بلدة بئر المكسور، بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، فإن الشابة تعرضت للدهس من سيارة خصوصية خلال عبورها الشارع بالقرب من المجمع التجاري "حوتسوت شفاعمرو".

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصابة، ثم جرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.