القدس - بواسطة محمد عز العرب - واجه مستخدمون مساء اليوم، الجمعة، خللا في تطبيق "واتسآب" للمراسلة الفورية، عبر اختفاء حالة الظهور الأخير على التطبيق، وفقًا للتقارير الصادرة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت الأنباء الأولية أن الجهة المسؤولة عن تلقي تقارير أعطال الخدمة "Down Detector" شهدت انقطاع بالتيار الكهربائي جراء الازدياد الشديد في شكاوى المستخدمين حول الخلل.
يذكر أن 73% من المتضررين يعانون من فقدان ميّزة الظهور الأخير عبر التطبيق بينما يعاني 24% من مشاكل اتصال متنوعة.
تجدر الإشارة إلى أن الخلل لم يؤثر على استقبال وإرسال الرسائل الفوريّة أو الصور والفيديوهات واقتصر معظمه في حالة الظهور الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر خلل في "واتسآب": اختفاء حالة الظهور الأخير ومشاكل في إعدادات الخصوصيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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