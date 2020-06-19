إحالة طفلة من منطقة الناصرة للمشفى بعد تناولها ماريخوانا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحيلت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، إلى قسم طوارئ الأطفال في المستشفى الفرنسي بمدينة الناصرة، بعد معاناتها من أعراض النعاس الشديد وعدم القدرة على الصحو لفترة طويلة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضعت لها الطفلة وهي من إحدى البلدات العربية بمنطقة الناصرة، وجود سموم في البول ليتبين على أثره تناول الطفلة لمادة الماريخوانا.

كما لم تظهر الفحوصات الطبية وجود إصابة في الرأس أو بالتسمم لدى الطفلة.

هذا، وقام المستشفى الفرنسي بإبلاغ الشرطة عن الحالة، التي بدورها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح معالمها بعد.