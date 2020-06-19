73 إصابة بكورونا في الضفة اليوم واجتماعٌ للجنتَي الطوارئ والأمن السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مساء اليوم الجمعة، بعد وقت وجيزٍ من تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس؛ جميعها في الضفة الغربية المُحتلّة.

وذكرت الكيلة أن 7 حالات من الإصابات الجديدة، سُجّلت في محافظة الخليل؛ (مدينة الخليل 5 حالات، مخيم الفوار حالتان)، وحالة في بيت لحم.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع منذ صباح اليوم إلى 73 إصابة. بينما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا إلى 868 إصابة، بينها 271 إصابة نشطة.

أما الإصابتان الجديدتان اللتين سُجّلَتا في مدينة نابلس، مساء اليوم، فتعودان لمخالطين لمصابين سابقين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت الكيلة، قد أعلنت، في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس، بعد ساعات من تسجيل 19 إصابة أُخرى، جميعها في الضفة الغربية المُحتلّة كذلك.

وذكرت الكيلة حينها أن 14 حالة من الإصابات الـ24، سُجّلت في مدينة نابلس و10 بمحافظة الخليل؛ 3 منها في تفوح، و6 في حلحول، وحالة في العروب.

وأوضحت أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، إلى 63 إصابة حتى الساعة 15:46، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد الفيروس في الضفة، إلى 858 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، فيما بلغ مجمل حالات التعافي 592 حالة.

وقالت إن مجمل الإصابات النشطة بلغ 261 إصابة، بواقع 38 حالة في محافظة القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 بمحافظة بيت لحم، و170 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و18 بمحافظة نابلس، و4 في محافظة جنين، وحالة واحدة في طولكرم، إضافة لحالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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اجتماعٌ للجنتي الطوارئ والأمن السبت

على صلة، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم، أن لجنتي "الطوارئ العليا" و"الأمن"، ستجتمعان غدا السبت لبحث تقارير اللجان الصحية حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بالفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.

ودعا اشتية، "إلى مزيد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة (لتجنُّب) خروج الحالة الوبائية عن السيطرة".

وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 858 إصابة، منها 5 حالات وفاة، في حين سجّلت 592 حالة تعاف حتى الآن. كما تبلغ عدد الإصابات النشطة حاليا 261، منها 170 إصابة في محافظة الخليل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الكيلة تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس في تفوح غرب الخليل، وقالت إنه تم تسجيل 22 حالة تعاف، منها 11 في محافظة قلقيلية و11 في قطاع غزة.

وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة، 18 في الخليل، وإصابة في بيت لحم، وأخرى في نابلس.

وأُعلِن قبيل انتصاف ليل الخميس عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات المُسجّلة الخميس، في الضفة، إلى 50، بينها 3 أطبّاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".