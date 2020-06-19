البرلمان العراقي يدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا

الجمعة 19 يونيو 2020

دعت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، مجلس الوزراء، لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد التدخل التركي في البلاد.



واستدعت الخارجية العراقية، الخميس، السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد.

وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا.

كما اتهم العراق تركيا بأنها كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة.

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وتواطأت إيران مع تركيا، الأربعاء، وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد.

وأفادت تقارير إخبارية، بأن إيران قصفت قرية "آلانه" التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس الثلاثاء.

وذكرت شبكة "رووداو الإعلامية" الكردية العراقية أن "القصف الإيراني تزامن مع قصف جوي تركي في القرية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، فجر الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.