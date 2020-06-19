صحيفة خليجية: أردوغان يسعى إلى موجة جديدة من العنف والإرهاب بالمنطقة

الجمعة 19 يونيو 2020

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على الانتهاكات المتتالية والمستمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سيادة الدول العربية.



وقالت الصحيفة، تتعالى الأصوات الدولية المنادية بكبح التدخل التركي العسكري في ليبيا، والعراق، وسوريا، لما يشكله من تهديد لجهود السلام في المنطقة.

وأضافت، فالسلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي العربية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه من السخرية أن يدّعي أردوغان في كل مناسبة، بأن تركيا تولي أهمية لوحدة أراضي سوريا والعراق وليبيا، وسيادتها وسلامة شعبها، فالعدوان التركي الأخير، الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق يعتبر محوراً جديداً لمخطط أردوغان التوسعي، بعد سوريا وليبيا، فهو يسعى إلى إدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أردوغان يجهل أو يتجاهل أن القانون الدولي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، واستخدام القوة، وأن خرق سيادة أي دولة خط أحمر، وغني عن القول,

واختتمت، إن خلق جبهة دولية، للوقوف بحزم أمام المخططات التركية، التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة، التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، سوف يجبر أنقرة على الجنوح إلى لغة المنطق في تعاملاتها بعيداً عن أي مواقف أو قرارات قد تكون ذات تأثير سلبي على المنطقة.