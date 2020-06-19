شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العالم يشهد مرحلة خطيرة من انتشار جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيربريسوس أن الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم، تسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ أكثر من 150 ألف حالةً، محذراً من أن وتيرة الجائحة تتسارع.
وكان حوالي نصف حالات الإصابة الجديدة التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء قادماً من الأمريكتين، في حين جاءت الأعداد الأكبر أيضاً من جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وأكد أدهانوم في مؤتمر صحفي في جنيف أن العالم يشهد مرحلة جديدة وخطيرة، نظراً لأن الكثير من الناس لم تعد تريد البقاء حبيسة في منازلها، بينما تتحمس الحكومات لإعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها.
ودعا مدير منظمة الصحة العالمية كل الدول والشعوب لممارسة أقصى درجات الحذر.
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