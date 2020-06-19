شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعارض رفع حظر الأسلحة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم، معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف إيران. وقال وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان مشترك: "نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية، والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

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