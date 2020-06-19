شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 2.1 مليون والوفيات 118 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، تسجيل 23138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و178 ألفا و710 بينما زاد عدد الوفيات 733 إلى 118365.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس، مقارنة مع تقريرها السابق. ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.