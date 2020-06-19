شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 173 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً. وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً. وأشارت إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل.

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