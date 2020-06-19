أسعار النفط.. هبوط بعد ارتفاع

انخفضت أسعار النفط مساء الجمعة، بعد ارتفاع سجلته في وقت سابق اليوم، وذلك بسبب مخاوف استمرار انتشار كورونا، واحتمال أن يقوض هذا تعافي الاقتصاد الأميركي.
وبحلول الساعة 19:41 بتوقيت بغداد، سجل برنت 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.
وهبط الخام الأميركي 29 سنتا إلى 39.15 دولار بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولار، بحسب "روسيا اليوم".
وهبط الخام الأميركي 29 سنتا إلى 39.15 دولار بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولار، بحسب "روسيا اليوم".
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