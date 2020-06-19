أسعار النفط.. هبوط بعد ارتفاع

وبحلول الساعة 19:41 بتوقيت بغداد، سجل برنت 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.

وهبط الخام الأميركي 29 سنتا إلى 39.15 دولار بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولار، بحسب "روسيا اليوم".

