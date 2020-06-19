صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 177 والوفيات 6 حالات: -ابو دشير/ ٣ اصابات

- ابوغريب/ ٤ اصابات

- الاسكان/ ٤ اصابات

- الاعلام/ ٣ اصابات

- البياع/ ١ اصابة

- التراث/ ١ اصابة

- الحرية/ ٢٠ اصابة

- الدورة/ ١٤ اصابة

- الدولعي/ ٧ اصابات

- الرحمانية/ ١ اصابة

- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة

- الشرطة الخامسة/ ١ اصابة

- الشعلة/ ١٧ اصابة

- الصالحية/ ١ اصابة

- الطوبجي/ ٢ اصابة

- العامرية/ ٥ اصابات

- العطيفية/ ١ اصابة

- العلاوي/ ٦ اصابات

- الغزالية/ ١٢ اصابة

- القادسية/ ١ اصابة

- الكاظمية/ ١١ اصابة

- الكرخ/ ٥ اصابات

- اللطيفية/ ١ اصابة

- المحمودية/ ٤ اصابات

- المعالف/ ١ اصابة

- المنصور/ ٤ اصابات

- المواصلات/ ١ اصابة

- اليرموك/ ٦ اصابات

- اليوسفية/ ١ اصابة

- چكوك/ ٣ اصابات

- حي الجهاد / ٤ اصابات

- حي الخضراء/ ٢ اصابة

- حي العامل/ ٧ اصابات

- شارع حيفا/ ٢ اصابة

- سكنة بابل/ ٢ اصابة

- سكنة جانب رصافة/ ١٨ اصابة

الوفيات:

- وفاة/٦٦سنة/اليوسفية/قرية البو مفرج

- وفاة/٤٣سنة/الشرطة الخامسة/محلة٨٦٧

- وفاة/٥٤سنة/ حي العامل/محلة٨١٣

- وفاة/٦٨سنة/ابو دشير/ محلة٨٥٤

- وفاة/٦٩سنة/الشعلة/الدوانم

- وفاة/٥٤سنة/الكاظمية/محلة٤٢١ - الاسكان/ ٤ اصابات- الاعلام/ ٣ اصابات- البياع/ ١ اصابة- التراث/ ١ اصابة- الحرية/ ٢٠ اصابة- الدورة/ ١٤ اصابة- الدولعي/ ٧ اصابات- الرحمانية/ ١ اصابة- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة- الشرطة الخامسة/ ١ اصابة- الشعلة/ ١٧ اصابة- الصالحية/ ١ اصابة- الطوبجي/ ٢ اصابة- العامرية/ ٥ اصابات- العطيفية/ ١ اصابة- العلاوي/ ٦ اصابات- الغزالية/ ١٢ اصابة- القادسية/ ١ اصابة- الكاظمية/ ١١ اصابة- الكرخ/ ٥ اصابات- اللطيفية/ ١ اصابة- المحمودية/ ٤ اصابات- المعالف/ ١ اصابة- المنصور/ ٤ اصابات- المواصلات/ ١ اصابة- اليرموك/ ٦ اصابات- اليوسفية/ ١ اصابة- چكوك/ ٣ اصابات- حي الجهاد / ٤ اصابات- حي الخضراء/ ٢ اصابة- حي العامل/ ٧ اصابات- شارع حيفا/ ٢ اصابة- سكنة بابل/ ٢ اصابة- سكنة جانب رصافة/ ١٨ اصابةالوفيات:- وفاة/٦٦سنة/اليوسفية/قرية البو مفرج- وفاة/٤٣سنة/الشرطة الخامسة/محلة٨٦٧- وفاة/٥٤سنة/ حي العامل/محلة٨١٣- وفاة/٦٨سنة/ابو دشير/ محلة٨٥٤- وفاة/٦٩سنة/الشعلة/الدوانم- وفاة/٥٤سنة/الكاظمية/محلة٤٢١

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.