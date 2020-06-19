اتحاد الكرة يبعد ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إبعاد اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني وفرض غرامية مالية بحقهما، بعد "مخالفتهما" تعليمات خلية الأزمة بخصوص الحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين.

وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته الخليج 365، أنه "بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط بالآخرين والإبتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قرّرت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني السيد ستريشكو كاتانيتش:

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