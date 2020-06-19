قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات على روسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الاتحاد الأوروبي

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة إن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب قيامها في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم ودورها في صراع أوكرانيا وذلك حتى نهاية يناير كانون الثاني عام 2021.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عبر رابط فيديو لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة "الآن يستطيع المجلس المضي قدما في العقوبات".