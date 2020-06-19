مودي يدرس خيارات لنزاع الحدود مع الصين مع تصاعد الغضب بالهند

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

يسعى قادة الهند لتحقيق إجماع يشمل الطيف السياسي بأسره فى البلاد، حيث يحاولون معرفة النهج الذي يجب اتخاذه تجاه الصين، حتى مع مطالبة العديد من الهنود بعقاب اقتصادي جراء اشتباك حدودي دامي وقع مؤخرا مع الصين.

وعقد الاجتماع حيث كانت هناك دلائل على وجود رد فعل اقتصادي في الهند ضد بكين، بعد مقتل 20 جنديا هنديا في القتال الذي وقع مساء الاثنين الماضي في وادي جالوان، وهو ضمن منطقة لاداخ الجبلية المتنازع عليها.

وكان القتال هو الأكثر دموية بين الجارتين الآسيويين منذ 45 عاما على الأقل. وذكرت وسائل إعلام هندية أن أكثر من 40 جنديا صينيا قتلوا أو أصيبوا، على الرغم من أن الصين لم تنشر أي معلومات من هذا القبيل.

ويجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات مع كبار زعماء المعارضة اليوم الجمعة. وقال مسؤولون حكوميون إنه دعي للاجتماع قادة من 15 حزبا.

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وتقول الهند والصين إنهما تفضلان التوصل لحل عبر الحوار، مع التأكيد على أهمية علاقتهما الأوسع. كما أن المحادثات على المستوى العسكري مستمرة، من أجل نزع فتيل التوترات.

غير أن الاحتجاجات المناهضة للصين في مختلف أنحاء الهند، قد تجعل ذلك صعبا.