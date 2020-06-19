شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: تسجيل 4301 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية ،اليوم الجمعة، عن تسجيل 4301 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 150292 حالة ، بينها 53344 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1941 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لها ، بانها سجلت 1849 حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (95764) حالة..مشيرة الى تسجيل عدد 45 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات في المملكة 1184 حالة.

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