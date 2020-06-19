منظمة الصحة العالمية: كورونا يتسارع والأسوأ في الأمريكتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا تتسارع وإن عدد حالات الإصابة أمس الخميس بلغ 150 ألف حالة وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد وإن ما يقرب من نصف هذا العدد سُجل في الأمريكتين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف "العالم في مرحلة جديدة وخطيرة... الفيروس ما زال ينتشر بسرعة، مازال فتاكا، وما زال معظم الناس يتأثرون به بسرعة".

وأظهر إحصاء لرويترز حتى الساعة 1326 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة أن عدد من أصيبوا بفيروس كورنا المستجد في العالم زاد على ثمانية ملايين و530 ألف شخص بينما توفي 453834 مريضا.

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وحث تيدروس، الذي تعرضت قيادته لمنظمة الصحة العالمية لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناس على الإبقاء على التباعد الاجتماعي و"أقصى درجات الحيطة".

وأضاف تيدروس أن هناك عددا كبيرا من الحالات الجديدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

ولفت خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان الانتباه إلى الوضع في البرازيل التي قال إن 1230 شخصا ماتوا فيها بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وأشار إلى أن نحو 12 في المئة من حالات الإصابة في البرازيل لعاملين في قطاع الصحة وأشاد بشجاعتهم في التصدي للجائحة.

والبرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد حالات الإصابة فيها 978142 حالة وتوفي 47748 مريضا.