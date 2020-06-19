بالأرقام.. تعرف على فساد أردوغان اسرته

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كشفت المعارضة التركية بالأرقام والوقائع، حجم ثروات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعائلته، بجانب حجم الفساد المتورط فيه أسرة الرئيس التركى، حيث أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه لا تزال ثروات الرئيس التركي محاطة بالسرية، لا يعرف عنها أحد سوى عدد محدود في العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق وهدد أردوغان بالكشف عن حساباته وأصوله في البنوك الأجنبية، كم تبلغ تلك الأصول؟ لا أحد يعلم على وجه الدقة، لكن في السطور التالية، نستعرض ثروات أردوغان وعائلته المعلنة، وما تورط فيه ابنه من قضايا فساد. وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه في العام 2010، أبلغ الرئيس التركي اللجنة العليا للانتخابات التركية أن ثروته الشخصية تقدر بـ5 ملايين ليرة تركية، وفي العام 2012 ارتفعت إلى 10 ملايين ليرة، أي أن الفارق بين العامين 5 ملايين ليرة بالضبط لكن الأمر المثير للدهشة، هو أن إجمالي راتب أردوغان الذي يتسلمه من الدولة خلال تلك الفترة يُقدر بـ2 مليون و200 ألف ليرة، أي النصف بالضبط، ووفقًا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية، فإن منزل أردوغان، في حي كيسيكلي بمدينة أُسكُدار بمحافظة إسطنبول التركية، يُقدر بـ4 ملايين ليرة. فكيف لرئيس راتبه السنوي 2 مليون ليرة أن يشتري منزلا بـ4 ملايين ليرة. وأوضح موقع تركيا الآن، أن عائلة أردوغان تعيش في 5 فيلات منفصلة في مدينة أُسكُدار، وسُجل في عقود هذه الممتلكات أنها بأسماء نجليه بلال وأحمد أردوغان، وتقدر تلك الفيلات بـ6 ملايين يورو تقريبًا، بينما الرئيس التركي لا يسجل أي استثمارات أو مشاريع بإسمه، لأن هذا يشكل خطرًا عليه؛ لذلك يدير أردوغان أعماله واستثماراته من خلال نجله بلال أردوغان وأقاربه المقربين فقط. وكشف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة بالمحكمة العليا التركية إبراهيم أوكور عن طلب أردوغان منه مساعدته لإيقاف المدعين عن ملاحقة نجله بلال أردوغان في تحقيقات فساد جرت فى ديسمبر 2013، حيث نقل موقع تركيا الآن عن إبراهيم أوكور قوله خلال جلسة استماع بمحكمة النقض بتركيا، إن أردوغان رئيس الوزراء التركى آنذاك هاتفه طالبًا منه منع المدعين من ملاحقة نجله بلال، موضحًا أن نائب المدعى العام في إسطنبول وقتها والذى استبدل بآخر بعد ذلك، زكريا أوز، كان قد أعد مذكرة اعتقال لبلال الذي كان متواجدًا فى منزل والده. وتورط بلال أردوغان في قضايا فساد وصلات ولقاءات سرية مشبوهة مع بعض الأشخاص المشتبه فى تمويلهم لتنظيم القاعدة الإرهابى، حيث لفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أنه فى أعقاب حملة اعتقالات الفساد التى جرت فى 17 ديسمبر 2013، أزاح أردوغان العديد من المدعين العامين فى هذه القضية بزعم أنهم يسعون لمساعدة أعدائه السياسيين للانقلاب عليه، كما قام بحركة تنقلات لعناصر الشرطة التركية ما أفضى لعدم تنفيذ أمر المدعى العام باعتقال نجله بلال، كما ارتكب بلال أردوغان جرائم، منها المساهمة في تسويق النفط من تنظيم داعش، وقضايا فساد أخرى في تركيا وإيطاليا، وتلاحقه اتهامات بالفساد في تركيا تعود إلى عام 2013 عندما ورد اسمه فى لائحة المطلوب استدعائهم للتحقيق معهم بصفته مشتبهًا به بتهم تلاعب وتزوير وفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى اتهامات بشراء النفط من التنظيمات الإرهابية (داعش). وتابعت: في إيطاليا، أُقيمت دعوى قضائية في مدينة بولونيا من قبل رجل أعمال معارض للرئيس التركى، ضد بلال، حيث كان يتواجد بها فى عام 2015، بتهمة غسيل الأموال، وتضمنت قيام بلال بنقل أموال سوداء بكميات ضخمة إلى إيطاليا بعد أن زعم أنه قرر الاستقرار لدراسة الدكتوراه كان ناشطون نشروا فى السابق، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي توضح دور أردوغان ونجله بلال فى دعم الإرهاب بسوريا، من خلال نشر صور تجمع بلال أردوغان مع عناصر من جبهة النصرة وتنظيم داعش. وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه رغم الاتهامات والاستجوابات التي وجهت لبلال وأردوغان في 2013، لم تتوقف حكومة العدالة والتنمية عن مجاملة الابن وجمعيته، حيث كشفت صحيفة "صول خبر" النقاب عن تخصيص الحكومة التركية لمساحات شاسعة من الأراضي، وعدد من العقارات، لمؤسسة خيرية يملكها نجل أردوغان بحجة دعم نشاطاتها، بينما في العام 2017 خصصت حكومة العدالة والتنمية أراضي بقيمة 600 مليون ليرة لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد، لوقف الشباب والخدمات التعليمية التركي (تورجاف)، الذي يديره بلال إردوغان، لبناء جامعة باسم ابن خلدون، هذا الوقف الذي أُنشئ بـ5 آلاف ليرة، وصلت أصوله في عام 2012، إلى 156 مليون و80 ألف ليرة. ويمتلك بلال أردوغان ثروات طائلة استغل اسم أردوغان ومنصبه لتكوينها، فرغم تأكيدات أبيه بأن نجله مجرد مستثمر صغير في مجال الأغذية، لكن نائب حزب الشعب الجمهوري باريش ياركداش، كشف امتلاكه 15 مطعمًا، وليس 5 كما يدعي، ودخل في صفقات مع إحدى الشركات البرازيلية لاستيراد البن، فضلًا عن معلومات تؤكد مسعاه لدخول مجال المعجنات، إضافة إلى امتلاكه شركة للأغذية وأخرى للتجميل، كما كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو بالوثائق أن عائلة أردوغان حولت مبلغ يقدر بـ15 مليون دولار فقط في عام واحد، للحساب الخارجي الذي فتحته العائلة في عام 2011 في جزيرة مان، واستطاع بلال أن يستحوذ على شركتين بقيمة مليون دولار، بمساعدة شخص يدعى مسعود بيكتاش، يعمل مديرًا تنفيذيًا في شركة زولو المملوكة له، والمفارقة أن بيمتاش هذا كان مسؤولًا عن ميزانية النفقات السرية في حكومة رجب إردوغان. ووصفت صحف تركية معارضة نجل أردوغان في وقت سابق بأنه وزير نفط داعش لدوره الكبير مع صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيراق في تسهيل تهريب النفط الذي استولى عليه التنظيم المتطرف في سوريا، وتسويقه والتربح منه، حتى تضخمت قيمة أصول شركته البحرية بي إم زد، التي يمتلكها بلال أردوغان بالشراكة مع عمه مصطفى أردوغان، وزوج أخت أردوغان، ضياء إلجين، إلى 180 مليون دولار، ونقل مقر الشركة إلى منطقة بيليربيي على مضيق البوسفور، ووصلت قيمة المقر الجديد لـ150 مليون دولار وربح بلال أردوغان مبلغ يُقدر بـ75 مليون دولار من بيع الشركة لـ5 سفن. وأشار موقع تركيا الآن ،إلى أن الابن الخفي للرئيس التركي أردوغان، أحمد بوراك أردوغان، الذي أبقاه أردوغان في الظل بعيدًا عن أعين الكاميرات والإعلام، يمتلك ثروة طائلة، ففي عام 1998، قاد أحمد بوراك سيارة غير مرخصة وصطدم بها امرأة تُدعى سافيم تانوراك، والتي ماتت في المستشفى جراء الحادث، وفيما بعد أخرجه والده خارج البلاد ولم يتلق أي عقاب، كما يملك أحمد بوراك أردوغان 6 سفن، وإجمالي سعرهم 60 مليون دولار، وتُقدر ثروة أحمد بوراك بـ80 مليون دولار. ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن وقف توركان بالولايات المتحدة الأمريكية أسسه وقف أنصار ووقف الشباب والخدمات التعليمية التركي (تورجاف)، التابعين لنجل الرئيس التركي بلال أردوغان، في العام 2014 في نيويورك، وهذا الوقف اشترى مبنى قديمًا في ولاية مانهاتن الأمريكية بمبلغ 15.5 مليون دولار، لبناء ناطحة سحاب مكونة من 21 طابقًا ويبدو في سجلات الضريبة الرسمية الأمريكية رقم 990 لعام 2017، أن أصول وقف توركان مع التبرعات تبلغ 43 مليون و680 ألف و873 دولار، وعُرف أنه يوجد في مجلس إدارة الوقف الابنة الصغرى لأردوغان وزوجة وزير الخزانة والمالية التركية، إسراء أردوغان، وابن عم أردوغان، خليل موتلو، وأصدقاء بلال أردوغان من مدرسة الإمام خطيب، هالوك جاني وأحمد بايراكتوتار. وعندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراءه منظومة إس 400 الدفاعية من روسيا، كان يعلم بالعواقب الكبيرة التي ستتبع هذا القرار . ومع ذلك فهو لم يستطع تشغيل هذه المنظومة حتى الآن، وتم طرد شركات تركيا من تصنيع طائرات أف ٣٥ وتكبيده خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار وفقا لما أوردته مجلة The economist. وفي التفاصيل قامت مجموعة Kale، وهي مجموعة طيران وبناء، بتجميع أجزاء المحركات لطائرة مقاتلة من طراز F-35 الأميركية منذ عام 2005. ولكن عندما اشترى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظام دفاع صاروخيا من روسيا العام الماضي، قامت الحكومة الأميركية بطرد تركيا من برنامج f-35. ورغم طلب القوات الجوية التركية 100 من هذه الطائرات، لكنها لم تتسلم أيا منها. وخسرت الشركات التركية عقوداً تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار، وكانت شركة كالي من بين الأكثر تضررا ، ثم جاء فيروس كوفيد 19. وتضيف المجلة أن ممارسة الأعمال التجارية في تركيا تتطلب الشجاعة حاليا. ففي السنوات الخمس الماضية، عانت البلاد من عدة ضربات أثرت على ثقة الأعمال: عشرات الهجمات الإرهابية الكبيرة، ومحاولة انقلاب عنيفة تبعها حملة قمع ضد المعارضين، وأزمة عملة حادة، وخلافات دبلوماسية مع أوروبا وأميركا، وسبع توترات، وانتخابات مثيرة للانقسام. ولكن لا شيء كان أكثر خطورة على اقتصاد تركيا مثل الوباء. ويضيف التقرير "هناك ركود خطير جار، وتراجعت الصادرات وضعفت الليرة ووصلت البطالة إلى مستويات قياسية. وتستعد صناعة السياحة التي تجلب 35 مليار دولار لأسوأ عام لها منذ عقود". ويتابع التقرير: "وقد ظلت كالي على حالها، حيث أنهت العمل الحالي على طائرات إف 35 ولا تزال تواجه اضطرابات. ومع تأثير عمليات الإغلاق على سلاسل التوريد العالمية، كافحت Kale من أجل الحصول على مواد من الخارج. وفي الداخل، يقوم العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية بإلغاء الطلبات". وقالت زينب بودور أوكياي، مديرة الشركة، في إبريل "إننا نعمل بنسبة تتراوح بين 50% و 70%". ولم تقطع الشركة الوظائف، ومنعت حكومة أردوغان الشركات من تسريح العمال لمدة ستة أشهر". ويضيف التقرير، لقد أدى عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى فقدان استقلالية البنك المركزي واستيلاء الموالين الحكوميين غير المؤهلين في الغالب على المؤسسات الرئيسية، إلى دفع المستثمرين الغربيين إلى الخارج. من جهتهم، الصينيون حذرون. وحتى الآن ، استثمرت الصين في تركيا أقل مما استثمرت في فنزويلا. وبشير التقرير إلى أنه إذا لم يتم إصلاح مؤسساتها، وخاصة البنك المركزي والقضاء، والعلاقات مع أميركا وأوروبا، سيبقى الأجانب بعيدًا، بانتظار تعافي الشركات التركية من الوباء بمفردها.