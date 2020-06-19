شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الأهرام تشيد بدور "الوطنية للصحافة" فى علاج مصابيها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت لجنة إدارة الأزمة بمؤسسة الأهرام، بدور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر فى علاج مصابى فيروس كورونا، يأتى ذلك فى إطار متابعة "لجنة إدارة الأزمة" بمؤسسة "الأهرام" الأوضاع الخاصة بفيروس "كورونا"، والجهود المبذولة للتعقيم والتطهير، وكذلك متابعة حالة المصابين بالمستشفيات المختلفة.

وقال محمد حسن، رئيس لجنة إدارة الأزمة بمؤسسة الأهرام، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها برئاسة عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس الإدارة، على تقديم الشكر والتقدير لـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، على ما تقوم به من تعاون واستجابة، لمتابعة حالة الزملاء المصابين فى جميع المستشفيات، وتدبير أماكن لعزلهم بها، فى ضوء "البروتوكول"، الذى وقعته "الهيئة" بهذا الخصوص، والذى يشمل جميع الزملاء بالمؤسسة "صحفيين _ إداريين _ عمال".

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وأضاف حسن، أن اللجنة ناقشت خطة المرحلة المقبلة، وما تتطلب من تكثيف الجهود لحل مشكلات جميع القطاعات، وتوفير احتياجات التطهير والتعقيم، بالتعاون بين "المؤسسة" و"الهيئة الوطنية للصحافة" وأنها هنأت الزملاء الذين خرجوا من "العزل"، وتماثلوا للشفاء، وتمنت الشفاء العاجل لبقية الزملاء المصابين، كما قدمت العزاء لأسر الزملاء الشهداء.

ودعت لجنة إدارة الأزمة بمؤسسة الأهرام، جميع الزملاء إلى ضرورة توخى الدقة والحذر، خلال المرحلة المقبلة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التى قررها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الصدد، لاجتياز الأزمة بسلام.