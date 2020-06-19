شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية بـ"تعليم البرلمان" عن امتحانات الثانوية العامة: الدولة مش هتجازف بأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن النقيب العام للأطباء، نقيب أطباء القاهرة، بشأن إعادة النظر فى امتحان الثانوية العامة بشكلها التقليدى، وهناك العديد من الإجراءات والترتيبات التى سبقت القرار، والتى شارك فيها الكثير من المعنيين بالأمر، وكان البرلمان شريكا فى هذه الاجتماعات واللقاءات التحضرية قبل اتخاذ القرار، مؤكدة لن يكون هناك ذرة واحد للتضحية بأحد من أبنائنا الطلاب.

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النوالب، إلى أنه على الرغم من تقدير الخوف والحرص من النقابة والجميع على صحة الطلاب، ولكن الدولة اتخذت حزمة صارمة من الإجراءات التى تضمن سلامة جميع القائمين على المنظومة، طلاب ، أولياء أمور، معلمين، مشرفين، وكافة عناصر المنظومة بالكامل، وما على الطالب سوى أن يحافظ على نفسه حتى الوصول لمقار اللجنة، ومن ثم ستبدأ إجراءات طبية مكثفة لضمان عدم تفشى الفيروس أو إصابة أحد بالعدوى.

وأشارت عضو اللجنة، إلى أنه استكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية كل لجنة سيكون بها 14 طالبا وهذا لم نشهده من قبل وهذا يعنى أن الامتحانات ليست بالشكل التقليدى، بالإضافة لحزمة الإجراءات، والاستعدادات المكثفة، وتعقيم اللجان وخلافة، متابعة:" الدولة لا تجازف بأبنائها وبطمن الجميع".

وأكدت، أن أحد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب إن لم يكن رئيسها متابع لحظة بلحظة سير الامتحانات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للمراقبة والمتابعة بالوزارة".