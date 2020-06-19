شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بتفعيل الخيمة الطبية بحميات إمبابة لتوسيع الطاقة الاستيعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، أن الفترة الأخيرة شهدت تغييرات بمستشفى حميات إمبابة بما يمكن من تقديم الخدمة الطبية بشكل أوسع للمواطنين وأهالى هذه الدائرة، معتبرة أن الأزمة الرئيسية فى هذه المستشفى تتمثل فى زيادة الضغط الجماهيري المقبل عليها فى ظل ارتفاع الإصابات بالمنطقة.

واقترحت عضو مجلس النواب، بتفعيل الخيمة الطبية فى الأرض الشاغرة والتابعة للمستشفى والتى كانت تستغلها المستشفى وقت الانفلونزا الموسمية في سد عجز الأسرة وتتسع لأكثر من 1200 سرير والاستعانة بممرضات وأطباء من الوحدات والأماكن التى لا تمثل أهمية وأولوية فى هذه المرحلة وتدريبهم فى التعامل مع فيروس كورونا وسبل تقديم العلاج.

يذكر أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت إقبال شديد على مستشفى حميات إمبابة وشكوى البعض من عدم توافر أماكن بها الأمر الذى أدى لاعتداء بعض أهالى المرضى على الطاقم الطبي حسب تصريحات مسبقة لمدير المستشفى باسم عيسي.