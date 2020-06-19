شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون مجلس الشيوخ يعبر عن إرادة شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن قانون مجلس الشيوخ يعبر عن إرادة شعبية حيث تم إجراء تعديلات على دستور 2014 فى أبريل 2019 وطرحت تلك التعديلات على شعب مصر صاحب السيادة ووافق عليها ليستعيد الحياة البرلمانية مجلس له تاريخه البرلمانى وله مساهماته الوطنية، وأن رجوعه إضافة قوية للبرلمان المصرى حيث سيكون ساحة لاستيعاب قامات وطنية وعلمية وثقافية وابداعية ستساهم فى إثراء العمل البرلمانى .

وكشف القصبى عن مسار قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه من مجلس النواب وموعد انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا فى بيان له منذ قليل، أنه يعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائى يرفع إلى رئيس الجمهورية بالتفضل بالنظر بالتصديق عليه، ومن ثم ستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الذى تجرى فيه الانتخابات.

وقال المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية، أحمد قنديل، إن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، كان قد تقدم هو وأكثر من عشر أعضاء المجلس بمشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، حيث أكد أنه بعد الموافقة عليه من مجلس النواب من حيث المبدأ تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وظبط صياغته ثم عاد مرة أخرى إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية عليه.

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