شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير نقابة الصحفيين: الاستمرار فى تقديم خدمات الضرورة اسبوعين قادمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عن استمرار العمل في النقابة لتقديم كافة الخدمات لأعضاء النقابة، في ظل انتشار فيروس كورونا وأضاف السكرتير العام في بيان له: "لعل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان قد اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كوفيد ١٩ - كورونا - كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الإحترازية والصحية للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين وقد سبقنا الكثير من مؤسسات الدولة فى اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على حضراتكم جميعا وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك - ولله الحمد والشكر - هو عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين الذى يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك كما تم الإستعانة بالبوابة الذكية الإليكترونية للتعقيم وقياس الحرارة - وهى الأحدث والأعلى فى مصر - للتأكد من سلامة جميع الزملاء او زائرى وموظفى المبنى ولم نكن سننجح فى مهمتنا الا بدعم حضراتكم والتزامكم وتشجيعكم ."

وتابع قائلا: "وفى هذا الإطار وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كوفيد ١٩ وبعد الإطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية والتوقعات الخاصة بالفيروس وتحسبا لأية مخاطر قد تحدث وللاستمرار فى الحفاظ على جميع مرتادى مبنى النقابة ..

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وأعلن عن الاستمرار فى تقديم خدمات الضرورة كالعلاج - مع الأخذ بالإعتبار ان خدمات العلاج يتم تقديمها اونلاين عبر خاصية الواتس آب _ وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والاعانات والقروض كما هو متبع حاليا وذلك بالدور الأرضى بالمبنى مع الاستمرار فى غلق جميع الخدمات الحكومية لإسبوعين قادمين ..