المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 539 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9613 حالة.

وكشفت البيانات الرسمية، أنه لم يتم

تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8117.



وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب)، بلغ 496023 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني".



ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.