سويسرا ترفع معظم قيود كورونا مع انحسار الإصابات الجديدة

أعلنت سويسرا اليوم، أنها ستسمح بالفعاليات التي تحشد ما لا يزيد على ألف شخص اعتبارا من الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تنحسر فيه حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة السويسرية: "اعتبارا من يوم الاثنين 22 يونيو، سيتم رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمكافحة فيروسكورونا. سيستمر فقط منع المناسبات الكبرى إلى نهاية أغسطس".
وذكرت السلطات السويسرية، أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 31 ألف شخص بفيروس كورونا ووفاة 1680 مريضا بكوفيد-19 منذ تسجيل أول حالة إصابة في أواخر فبراير.
وتراجعت حالات الإصابة الجديدة وهو ما سمح لسويسرا بإعادة فتح المدارس والمتاجر والحدود مع الدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنغن لكن الاقتصاد يشهد ركودا حادا مثلما هو الحال في دول أخرى كثيرة.
وناشدت الحكومة الجمهور التقيد بالنظافة والتزام التباعد الاجتماعي، لكنها ألغت التوصية بالعمل من المنزل وخفضت المسافة الآمنة للتعامل مع الغرباء إلى متر ونصف المتر من مترين.
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