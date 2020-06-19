اشتداد المعارك بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية في اليمن

أفادت قناة روسيا اليوم باشتداد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي سلى بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد. البلاد. وأوضح أن المعارك استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة. وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت في وقت سابق من اليوم صدها لهجوم عنيف للقوات الحكومية قرب مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين. سابق من اليوم صدها لهجوم عنيف للقوات الحكومية قرب مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين. وقال الناطق باسم قوات الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين، محمد النقيب، إن قواته تمكنت من تدمير عدد من الآليات.

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