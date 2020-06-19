بومبيو للحلفاء الأوروبيين: الاعتماد على الصين يعني التخلي عن هويتنا

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما حادا على الصين، معتبرا أن اعتماد حلفاء بلاده الأوروبيين عليها يعني "التخلي عن هويتنا". يعني "التخلي عن هويتنا". وقال بومبيو: "نواجه مع حلفائنا الأوروبيين التحديات التي تطرحها الصين". تطرحها الصين". وأضاف بومبيو: "الحزب الشيوعي الصيني يفرض علينا خيارات لا نريدها". ولم ينس الوزير الأمريكي في تصريحه انتقاد "سجل حقوق الإنسان للحزب الحاكم في الصين"".

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