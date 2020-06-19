أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد شهر مارس الماضي.
وسجلت الوزارة 1635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلكيكون إجمالي الإصابات في العراق 27352، كما سجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة.
وأجرت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 11226
وسجلت الوزارة 872 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 12205 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 83 وفاة 1463 إصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.