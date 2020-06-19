العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد شهر مارس الماضي. وسجلت الوزارة 1635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات في العراق 27352، كما سجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة. يكون إجمالي الإصابات في العراق 27352، كما سجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة. وأجرت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 11226 Advertisements فحصا، ليكون مجموع النماذج التي تم فحصها حتى الآن 425192 عينة. فحصا، ليكون مجموع النماذج التي تم فحصها حتى الآن 425192 عينة. وسجلت الوزارة 872 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 12205 حالة. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 83 وفاة 1463 إصابة بفيروس كورونا.

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