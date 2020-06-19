إغلاق المساجد في عدة مناطق بريف دمشق منعًا لتفشي كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق الصلاة في جميع المساجد في تجمع جديدة عرطوز الفضل وجديدة عرطوز البلد في ريف دمشق حتى إشعار آخر، إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وأشار مدير أوقاف ريف دمشق خضر شحرور، إلى أن "الخطوة تأتي تماشيا

مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد اكتشافها 9 إصابات مخالطة لسيدة سبعينية توفيت الأربعاء الماضي، بفيروس كورونا في جديدة الفضل".

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها الخميس، أن "فرق الترصد والتقصي باشرت

بإجراء الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار في جديدة الفضل، بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة سبعينية فيها تعاني من أمراض مزمنة".

وذكرت الصحة، أنه "تم اكتشاف 9 إصابات مخالطة للسيدة وعزلهم بمشفى قطنا"، وتم تطبيق الحجر الصحي على 4 أبنية في جديدة الفضل بالتوازي مع العمل لتخفيف التجمعات وحالات الازدحام فيها لضمان سلامة المواطنين.