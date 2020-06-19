أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق الصلاة في جميع المساجد في تجمع جديدة عرطوز الفضل وجديدة عرطوز البلد في ريف دمشق حتى إشعار آخر، إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في المنطقة.
وأشار مدير أوقاف ريف دمشق خضر شحرور، إلى أن "الخطوة تأتي تماشيامع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد اكتشافها 9 إصابات مخالطة لسيدة سبعينية توفيت الأربعاء الماضي، بفيروس كورونا في جديدة الفضل".
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها الخميس، أن "فرق الترصد والتقصي باشرتبإجراء الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار في جديدة الفضل، بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة سبعينية فيها تعاني من أمراض مزمنة".
وذكرت الصحة، أنه "تم اكتشاف 9 إصابات مخالطة للسيدة وعزلهم بمشفى قطنا"، وتم تطبيق الحجر الصحي على 4 أبنية في جديدة الفضل بالتوازي مع العمل لتخفيف التجمعات وحالات الازدحام فيها لضمان سلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المساجد في عدة مناطق بريف دمشق منعًا لتفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.