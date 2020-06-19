إيطاليا تسجل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا و251 إصابة

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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 47 حالة اليوم الجمعة، مقابل 66 أمس، بينما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 251 من 333 أمس.
وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 شباط وصل إلى 34561، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.
وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238011، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.
وانخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 21543 حالة من 23101 حالة في اليوم السابق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.