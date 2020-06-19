كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "نظام أردوغان" يحرق حقول القمح والشعير في سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من أهالي قرى (كوع شلاح، والنوفلية، ورسم الرهجة) بريف رأس العين شمال غرب الحسكة في سوريا، أثناء قيامهم بإطفاء حرائق افتعلها مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التنظيمات الإرهابية، أدت إلى إندلاع النيران في حقول المواطنين الزراعية.

وقالت مصادر محلية إلى مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا": إن "مجموعات من مرتزقة النظام التركي أقدموا على إضرام النيران في حقول القمح والشعير التابعة لقرى كوع شلاح والنوفلية ورسم الرهجة المحتلة جنوب غرب مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة"، حسب ما نقل موقع "تركيا الآن".