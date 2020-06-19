كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ ظهوره في البلاد مارس الماضي.

وأشارت وزراة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 27352 حالة في البلاد، وسجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة.

وأوضحت أنها أجرت 11226 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون مجموع النماذج التي تم فحصها حتى الآن 425192 عينة، لافتة إلى تسجيل 872 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 12205 حالة.