كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ ظهوره في البلاد مارس الماضي.
وأشارت وزراة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 27352 حالة في البلاد، وسجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة.
وأوضحت أنها أجرت 11226 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون مجموع النماذج التي تم فحصها حتى الآن 425192 عينة، لافتة إلى تسجيل 872 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 12205 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,640 مليون إصابة، بينهم أكثر من 457 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,568 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.