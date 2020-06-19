كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها الأحد المقبل بعد انقطاع 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد المساجد في مكة المكرمة لفتح أبوابها لاستقبال المصلين، بدأ من يوم الأحد المقبل بعد انقطاع دام 3 شهور، بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع بلدان العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في الثامن من شهر شوال الجاري في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين في التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، ما لم يطرأ طارئ من الوزارة.

وهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، جميع مساجد وجوامع مكة المكرمة، البالغ عددها تقريبًا 1560 مسجدًا، لاستقبال المصلين في أول صلاة وهي صلاة الخليج 365 من يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

ومن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مساجد مكة، السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.

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جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعاقدت مع مؤسسات لصيانة ونظافة وتشغيل المساجد والجوامع بالعاصمة المقدسة، والتي بدورها القيام بالتعقيم المستمر منذ إيقاف الجمعة والجماعة.

ولا يزال العمل متواصلًا على تنفيذ المبادرة التطوعية الاجتماعية في مساجد مدينة مكة المكرمة، بمشاركة عدة جهات، ومن بينها إدارة التطوع البلدي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف.

ويأتي ذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.