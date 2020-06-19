كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يجند أطفال من دور الأيتام بمقابل مادي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح تقارير مركز حقوق الإنسان في أراضي ليبيا، أن فصائل الوفاق وتركيا تقوم في مصراتة بأغراء الأطفال واستدرجتهم للقتال مقابل تقديم راتب أسبوعي يتراوح بين 300 - 500 دولار.
وذكر مركز حقوق الأنسان بليبيا بعض أسماء حالات تجنيد الأطفال الموثقة، والتي جاء منها:
- متين فتحي الغرياري - مواليد 2004
قُتل أثناء القتال مع ميليشيات "ثوار طرابلس"
- معاذ الطالب المصراتي
"ميليشيات محجوب" مجلس مصراتة العسكري
- أسامة فرج التكروني - مواليد 2003
قتل في مواجهات مع الجيش الليبي على محور عين زارة
- قدري محمد السويعي - مواليد 2004
توفي متأثرا بإصابة في المعارك
- طارق محمد بن راشد - مواليد 2003
ميليشيا "كتيبة الصمود" أصيب خلال قتاله ضد الجيش الليبي مع الميليشيات التركية
هذا بالإضافة إلى حالات أخرى عديدة لتجنيد الأطفال تم توثيقها أيضا.