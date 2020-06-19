كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يجند أطفال من دور الأيتام بمقابل مادي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير من المركز الليبي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن المليشيات التي تقوم بالقتال مع حكومة الوفاق، تجند الأطفال من دول الأيتام، بمقابل مادي، للقتال في ليبيا مع القوات التركية التي قام أردوغان بإرسالها.

وأوضح تقارير مركز حقوق الإنسان في أراضي ليبيا، أن فصائل الوفاق وتركيا تقوم في مصراتة بأغراء الأطفال واستدرجتهم للقتال مقابل تقديم راتب أسبوعي يتراوح بين 300 - 500 دولار.

وذكر مركز حقوق الأنسان بليبيا بعض أسماء حالات تجنيد الأطفال الموثقة، والتي جاء منها:

- متين فتحي الغرياري - مواليد 2004

قُتل أثناء القتال مع ميليشيات "ثوار طرابلس"

- معاذ الطالب المصراتي

"ميليشيات محجوب" مجلس مصراتة العسكري

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- أسامة فرج التكروني - مواليد 2003

قتل في مواجهات مع الجيش الليبي على محور عين زارة

- قدري محمد السويعي - مواليد 2004

توفي متأثرا بإصابة في المعارك

- طارق محمد بن راشد - مواليد 2003

ميليشيا "كتيبة الصمود" أصيب خلال قتاله ضد الجيش الليبي مع الميليشيات التركية

هذا بالإضافة إلى حالات أخرى عديدة لتجنيد الأطفال تم توثيقها أيضا.