كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. سوريا تقرر إغلاق المساجد في عدة مناطق بدمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف السورية، مساء اليوم الجمعة، تعليق الصلاة في جميع المساجد في تجمع جديدة عرطوز الفضل وجديدة عرطوز البلد بريف دمشق حتى إشعار آخر، إثر اكتشاف إصابات جديدية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المنطقة.

وقال مدير أوقاف ريف دمشق خضر شحرور: إن "الخطوة تأتي تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد اكتشافها 9 إصابات مخالطة لسيدة سبعينية توفيت يوم الأربعاء الماضي بفيروس كورونا في جديدة الفضل".

ويوم أمس الخميس، ذكرت وزارة الصحة في بيان لها: أن "فرق الترصد والتقصي باشرت بإجراء الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار في جديدة الفضل، بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة سبعينية فيها تعاني من أمراض مزمنة".