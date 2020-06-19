كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "كورونا الخطير".. تحذيرات عالمية بشأن تصاعد الفيروس القاتل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خوف، رعب، وقلق" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن تصاعد وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل سريع وقوي.
تصريحات نارية ومن العيار الثقيل، خرج بها مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، بشأن تصاعد جائحة كورونا والفيروس يتفشى بشكل سريع، معلنًا تسجيل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أمس، أي أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.
عدد الإصابات يتجاوز حتى مساء أمس، 8 ملاايين و500 ألف، توفي منهم ما يقرب من 451 ألف شخص، فضلًا عن تعافي وتعافى أكثر من 4 ملايين و414 ألفا، وفقًا لما نشره موقع "Worldometers".
وعن عدد الوفيات في العالم العربي، فقد ارتفع أمس في سلطنة عمان والبحرين والكويت، فيما سجل المغرب وفلسطين إصابات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.