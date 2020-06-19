كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "كورونا الخطير".. تحذيرات عالمية بشأن تصاعد الفيروس القاتل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خوف، رعب، وقلق" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن تصاعد وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل سريع وقوي.

تصريحات نارية ومن العيار الثقيل، خرج بها مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، بشأن تصاعد جائحة كورونا والفيروس يتفشى بشكل سريع، معلنًا تسجيل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أمس، أي أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

عدد الإصابات يتجاوز حتى مساء أمس، 8 ملاايين و500 ألف، توفي منهم ما يقرب من 451 ألف شخص، فضلًا عن تعافي وتعافى أكثر من 4 ملايين و414 ألفا، وفقًا لما نشره موقع "Worldometers".

وعن عدد الوفيات في العالم العربي، فقد ارتفع أمس في سلطنة عمان والبحرين والكويت، فيما سجل المغرب وفلسطين إصابات جديدة.