كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 119 إصابة و 14 وفاة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصدت وزراة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، 14 حالة وفاة جدبدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 825.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11504، لافتة إلى تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 8196.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,640 مليون إصابة، بينهم أكثر من 457 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,568 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.