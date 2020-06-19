كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 119 إصابة و 14 وفاة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزراة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، 14 حالة وفاة جدبدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 825.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11504، لافتة إلى تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 8196.