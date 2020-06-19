كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "جوفان": تواجد أردوغان في ليبيا غير شرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عضوة مجلس النواب التركي السابقة ليلى جوفان، اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان حاول الإستيلاء على مصر من خلال جماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت "جوفان"، في حوار لها مع موقع "تركيا الآن": لقد دعم أردوغان الإخوان المسلمين في مصر بهدف السيطرة على السلطة هناك وهذا ما يفعله في تونس أيضا وبعض المناطق الأخرى، وهو أن يدخل تلك البلاد بواسطة الإخوان المسلمين ويستولى على السلطة معهم، وبعدها يكون هو أعلى مرتبة.

وأشارت إلى أن هدف أردوغان أن يكون قائداً للمسلمين، وهذا لم ينجح ولم يستطع الإخوان أن ينجحوا هم أيضاً، وهكذا لم تنجح مشاريع أردوغان في أن تتحقق بكاملها.

كما لفتت إلى إن نظام أردوغان أرسل 10 آلاف شخص من سوريا إلى ليبيا للقتال بجوار المليشيات المسلحة، موضحة أن ن ليبيا تشهد أزمة، وإن الوجود التركي في ليبيا وسوريا والعراق غير شرعي، مطالبة جميع الدول القومية وكل القوى المهيمنة، بألا تعطي لنفسها الحق في التدخل بالبلاد الأخرى.