بسبب بؤرة لالة ميمونة.. 457 إصابة بكورونا بجهة العاصمة من بين الـ539 حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، عصر اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، التي تميزت بتسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات منذ ظهور الوباء بالمغرب، بسبب بؤرة معمل الفراولة بجماعة لالة ميمونة.

وقال مسؤولة، في وزارة الصحة، في الندوة الصحفية اليومية، إنه تم تسجيل 539 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 9613 حالة، وحصدت جهة الرباط سلا القنيطرة حصة الأسد من الإصابات الجديدة، بما مجموعه 457 حالة.

وسجلت الإصابات الجديدة المتبقية بأربع جهات، وهي: جهة مراكش آسفي بـ29 حالة، وجهة الشمال بـ27 إصابة جديدة، و13 حالة بجهة الدار البيضاء سطات و13 إصابة أيضا بجهة فاس مكناس.

Advertisements

ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر مجموع حالات الوفيات إلى 213 حالة، بمعدل فتك بلغ 2,2 بالمائة.

وسجلت 76 حالة تعافي جديدة، ليصل المجموع إلى 8117 حالة شفاء، بمعدل 84,5 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.