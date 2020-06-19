بن زايدآل نهيان يطمإن هاتفيا على صحة الملك محمد السادس

أجرى الملك محمد السادس اليوم، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال هذا الاتصال، أعرب الشيخ محمد بن زايد للملك، بحسب بلاغ للديوان الملكي، عن متمنياته بالشفاء العاجل.
وقال البلاغ، إن بن زايد، أعرب عن متمنياته بأن “يتم على جلالته موفور الصحة”، وذلك على إثر العملية التي أجريت بنجاح للملك، يوم الأحد 14 يونيو الجاري، بمصحة القصر الملكي بالرباط.
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