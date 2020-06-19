رقم قياسي.. 539 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 9613 حالة

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت مسؤولة، في وزارة الصحة، في الندوة الصحفية اليومية، إنه تم تسجيل 539 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 9613 حالة.

ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر مجموع حالات الوفيات في 213 حالة، بمعدل فتك بلغ 2,2 بالمائة.

وسجلت 76 حالة تعافي جديدة، ليصل المجموع إلى 8117 حالة شفاء، بمعدل 84,5 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.