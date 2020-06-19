استئناف التدريبات المسرحية للعمل الفني الضخم”  ​​”Mission Apollo 212″.. عمل بنسخ للمسرح والسينما والتلفزة ! 

أعلن فريق العمل الفني الكوميدي ​​”Mission Apollo 212″، استئناف التدريبات على المستوى النسخة المسرحية، انطلاقا من 15 يوليوز في أستوديو الفنون الحية، استعدادا لجولة وطنية، ابتداء من الخريف المقبل.

وكشف فريق العمل الفني الأول من نوعه في المغرب، في بلاغ صحفي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن الأزمة الصحية، النتجة عن فيروس “كوفيد-19″، تسببت، طوال فترة الحجر الصحي، في توقف التدريبات الخاصة بالمسرحية الكوميدية “Mission Apollo 212″، التي كان مبرمجا عرضها الأول، بداية شهر يونيو الجاري، لكن الظروف بعثرت كل الأوراق.

وأشار البلاغ نفسه إلى التدابير الوقائية، المرتقب الالتزام بها، لاستئناف التدريبات، منها الفحص الإجباري عن المرض، ومسافة الأمان بين الكوميديين على المسرح، ارتداء الكمامات، والأقنعة بالنسبة إلى الفرق، ورسم علامات على الأرض من أجل فصل ممرات الولوج، والخروج من المسرح، وتوفير مطعمة تحترم شروطا صارمة للسلامة الصحية، وتوزيع محلول الكحول في كل منطقة.

ويعتبر العمل الفني “Mission Apollo 212″، الذي تنتجه شركة CastQuête Entertainment، أول عمل فني مغربي يصدر في نسخ كثيرة، منها مسرحية، وفيلم، وسلسلة، ومعرض للأطفال، وألبوم موسيقي.

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ويشارك في العمل الجديد كل من البشير واكين، ومحمد باسو، ومحسن مالزي، وجليلة تلمسي، وفتاح الغرباوي.

وعن المسرحية، جاء في البلاغ: “هي كوميديا ​​هزلية، تحكي مغامرات فريق وكالة الفضاء المغربية “CASA – مركز الطيران الفضائي الإداري”، الذي يطمح إلى الذهاب إلى كوكب المريخ، للقيام بأول رحلة فضائية مغربية: “Mission Apollo 212”.

وأضاف المصدر نفسه: “بين المغامرات الجديدة، والشخصيات الفريدة من نوعها، تنقلنا الشخصيات لنعيش معها قصصها، وتجاربها، في قالب من المرح، والسخرية، كل هذا داخل وكالة الفضاء المغربية CASA.

وستباشر المسرحية جولتها عبر عدة مدن في المملكة، منها الدارالبيضاء، والقنيطرة، والرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، وأكادير، وتطوان، وطنجة، ومكناس، والمحمدية، ووجدة، كما ستتجه صوب إفريقيا في عرضي داكار، وأبيدجان.